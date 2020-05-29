Международный день миротворцев ООН: самые известные миссии Украины

Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций, для Украины это тоже праздник, ведь наших граждан в миротворческих миссиях было привлечено до 44 тыс. Да и сама ООН называет украинских военных — одними из самых эффективных.

Украина начала помогать Объединенным нациям сразу после обретения независимости. Сейчас украинцы среди голубых касок в шести миссиях: в Конго, Южном Судане, на Кипре, в Косово, Мали и Абеи.

ООН одной из своих главных задач называет сохранение мира и прекращение вооруженных конфликтов.

С Югославией, как и со многими другими странами, международное сообщество опоздала. Но даже поздно введенные миротворцы сохранили тысячи жизней мирных людей.

В Боснии в середине 90-х годов личный героизм украинских голубых касок спас от этнических чисток и резни мусульман у Жепы. Рискуя жизнью, наши военные организовали переговоры с превосходящими силами наступающих сербов и выполнили свою миссию — способствовать миру.

Факты ICTV ранее писали о том, что ООН прогнозирует исторический уровень безработицы из-за пандемии Covid-19.

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