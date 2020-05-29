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Міжнародний день миротворців ООН: найвідоміші місії України

Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй, для України це теж свято, адже наших громадян у миротворчих місіях було залучено аж 44 тис. Та й сама ООН називає українських військових – одними з найефективніших.

Україна почала допомагати Об’єднаним націям одразу після здобуття незалежності. Нині українці серед  блакитних шоломів у шести місіях: у Конго, Південному Судані, на Кіпрі, у Косово, Малі та Абєї.

ООН однією зі своїх головних завдань називає збереження миру і припинення збройних конфліктів.

З Югославією, як і з багатьма іншими країнами, міжнародна спільнота запізнилась. Але навіть пізно введені миротворці зберегли тисячі життів мирних людей.

В Боснії всередині 90-х років особистий героїзм українських блакитних шоломів врятував від етнічних чисток і різанини мусульман біля Жепи. Ризикуючи життям, наші військові організували переговори з переважаючими силами наступаючих сербів та виконали свою місію – сприяти миру.

Факти ICTV раніше писали про те, що ООН прогнозує історичний рівень безробіття через пандемію Covid-19.

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