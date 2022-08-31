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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Мобільні міні-пічки із підручних матеріалів. На Рівненщині волонтери роблять саморобні буржуйки

Христина Величанська Кореспондентка Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Саморобні бойлери та обігрівачі, які в народі називають буржуйками, виготовляють дубенські волонтери на Рівненщині. Так готують наших військових до зими. Міні-пічки майстри роблять з автомобільних дисків, а нагрівачі для води – з діжок. Їх можна розмістити в будь-якому окопі чи бліндажі, аби нагрітися, приготувати їжу, чи попрати речі в гарячій воді.

Буржуйки роблять так, щоб на них можна було приготувати і їжу. Перед відправкою кожну тестують, щоб у бліндажі не чадила та добре випускала дим назовні.

Поки тепло, пічок і бойлерів  роблять небагато. Та що ближче до зими – то більше доведеться нарощувати темпи, прогнозують волонтери. Тож іще є час, щоб назбирати необхідні матеріали. Військовим допомагатимуть аж до перемоги.

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