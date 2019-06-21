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Факты / Видео / Украина / Общество

Молочный бунт на Волыни: жители трех сел перекрыли дорогу

На Волыни – молочный бунт. Жители трех сел перекрыли движение молоковозам. Все потому, что закупщики дают им самую низкую цену на молоко. Поэтому люди теряют заработок – для некоторых единственный. Скот вырезают, ведь содержать его дорого.

В Кроватке селяне держат около 60 коров. Молоко ежедневно сдают закупщикам. Но цена людей возмущает – она ​​самая низкая в районе.

За литр дают чуть больше 4 грн, тогда как в других селах – по 5 грн.

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Такая же ситуация еще в двух селах. Люди говорят, что закупщик просто пользуется тем, что нет здесь конкурентов. Иначе цена на молоко была бы выше, как у других. Потому что прокормить скот сейчас непросто.

Прояснить ситуацию закупщики отказались. Зато, после визита журналистов людям пообещали повысить закупочные цены на молоко до 5 грн за литр. Люди говорят: если они слова не сдержат, то акции протеста возобновят.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что селянам не запретят продавать молоко и мясо.

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