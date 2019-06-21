Молочний бунт на Волині: мешканці трьох сіл перекрили дорогу

На Волині – молочний бунт. Жителі трьох сіл перекрили рух молоковозам. Усе через те, що закупівельники дають їм найнижчу ціну на молоко. Тож люди втрачають заробіток – для декого єдиний. Худобу вирізають, адже утримувати її дорого.

У Кроватці селяни тримають майже 60 корів. Молоко щодня здають закупівельникам. Та ціна людей обурює – вона найнижча у районі.

За літр дають трохи більше 4 грн, тоді як в інших селах – по 5 грн.

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Така ж ситуація ще в двох селах. Люди кажуть, що закупівельник просто користується тим, що немає тут конкурентів. Інакше б ціна на молоко була б вищою, як в інших. Бо прогодувати худобу зараз непросто.

Прояснити ситуацію закупівельники відмовилися. Натомість, після візиту журналістів людям пообіцяли підвищити закупівельні ціни на молоко до 5 грн за літр. Люди ж кажуть: якщо вони слова не дотримають, то акції протесту відновлять.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що селянам не заборонять продавати молоко і м’ясо.

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