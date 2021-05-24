Может стать визитной карточкой города: в Харькове открыли новый ТРЦ Nikolsky

Торгово-развлекательные центры уже давно стали для украинцев местами социального значения. Поэтому неудивительно, что в центре Харькова открылся ТРЦ Nikolsky, который может стать визитной карточкой города.

— Наша компания Будхаус Групп подписала соглашение с польскими финпартнерамы, и мы привлекли 56 млн евро для строительства данного торгового центра, — говорит владелец компании Будхаус Анатолий Шкрибляк.

А городские власти считают, что для мощного и большого Харькова масштабный современный центр, конечно, представляет интерес, поэтому неудивительно, что открытие ТРЦ стало знаковым событием в городе.

Начало работы торгово-развлекательного центра Nikolsky праздновали выступлениями музыкальных и танцевальных групп. Также были конкурсы, выступления диджеев, акробатические номера, детская программа и световое шоу.

Кроме открытия нового ТРЦ, в Харькове также стартовало масштабное обновление общественного транспорта. Об этом рассказал исполняющий обязанности мера Игорь Терехов.

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