Може стати візитною карткою міста: у Харкові відкрили новий ТРЦ Nikolsky

Торговельно-розважальні центри вже давно стали для українців місцями соціального значення. Тому й не дивно, що у середмісті Харкова відкрився ТРЦ Nikolsky, який може стати візитною карткою міста.

– Наша компанія Будхаус Груп підписала угоду з польськими фінпартнерами, і ми залучили 56 млн євро для будівництва цього торгового центру, – каже власник компанії Будхаус Анатолій Шкрібляк.

А міська влада вважає, що для потужного і великого Харкова масштабний сучасний центр, звісно, становить інтерес, тому не дивно, що відкриття ТРЦ стало знаковою подією у місті.

Початок роботи торговельно-розважального центру Nikolsky святкували виступами музичних і танцювальних гуртів. Також були конкурси, виступи діджеїв, акробатичні номери, дитяча програма та світлове шоу.

Окрім відкриття нового ТРЦ, у Харкові також стартувало масштабне оновлення громадського транспорту. Про це розповів виконувач обов’язків мера Ігор Терехов.

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