В Хмельницком все школы закрывают на карантин

Во всех учреждениях общего среднего образования города Хмельницкого из-за гриппа и ОРВИ с 3 февраля приостановят обучения.

Исключения составляют частные образовательные учреждения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат №2. В Хмельницком горсовете такое решение приняли в связи с необходимостью профилактики эпидемического распространения ОРВИ.

До какого числа продлится карантин пока не сообщается. К слову, ранее из-за гриппа ряд учебных заведений в нескольких областях также закрыли на карантин.

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Напомним, все школы Винницы и двух районов Львовщины закрыли на карантин до 7 февраля.

Также с 3 февраля на две недели на карантин закрывают все школы, творческие кружки и ДЮСШ Кривого Рога.

Источник: Хмельницкий горсовет

Фото: Хмельницька міськрада