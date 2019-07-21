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Факты / Украина / Политика

Начато срочное расследование: реакция Зеленского на гибель бойцов ООС

В связи с гибелью двух военнослужащих, подорвался на взрывном устройстве возле населенного пункта Счастье, было начато срочное расследование.

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что после полуночи на Донбассе обстрелов не было.

После голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду президент сказал, что по факту гибели украинских военнослужащих в зоне ООС начато срочное расследование.

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– Выстрелов не было, но у нас есть одним проблема – погибшие люди из-за подрыва мины. По этому поводу срочно началось расследование. Два человека ранены и двух, к сожалению, с нами больше нет. Это был не выстрел, это была мина, – заявил глава государства.

Напомним, 21 июля в 08.35 на Донбассе украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате чего погибли двое бойцов ВСУ.

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