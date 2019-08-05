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Мріють про синьо-жовтий прапор над Донецьком: 5 років визволення Мар’їнки

У Мар‘їнці місто відзначає п’яту річницю звільнення від окупантів.

Увесь центр Мар‘їнки у синьо-жовтих прапорах. Червоні троянди – на клумбах для краси і в руках місцевих жителів – для військових. Тут свято – п’ята річниця визволення міста від російської окупації.

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У червні 2015 року кремлівські найманці спробували повернути контроль над стратегічним містом на західних околицях Донецька, але наші захисники відбили ворожу атаку.

Та операція – одночасно і оборонна, і контрнаступальна стала однією із найуспішніших у ще недописаній історії Російсько-української війни.

Потрощені та спалені будинки у місті досі залишилися, як нагадування, що тут був рускій мір.

Місцеві жителі добре пам’ятають, якою ціною далися синьо-жовті прапори посеред міста і мріють, щоб національний стяг замайорів і в сусідньому Донецьку. Та щоб їхня рідна Мар’їнка нарешті зникла із фронтових зведень.

Нагадаємо, у зв’язку з загибеллю двох військовослужбовців, які підірвалися на вибуховому пристрої біля населеного пункту Щастя, було розпочато термінове розслідування.

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