В Днепропетровской области российская ракета упала возле школы, где прятались беженцы
В селе Григоровка Васильковского района, что в Днепропетровской области, вражеская ракета упала на школьный стадион, образовав огромную воронку.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Ракета прилетела со стороны Пологов на Запорожье.
По словам Лукашука, в здании школы на тот момент находились более 30 беженцев из Волновахи. Ударной волной выбило дверь и окна.
К счастью, никто не пострадал. Людей впоследствии эвакуировали в более безопасное место, им дали еду и все самое необходимое.
Российская ракета попала в стадион, который находится всего в 250 метрах от школы.
Ранее министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в Украине за 11 дней от начала жестокого вторжения России оккупанты разрушили или частично повредили 211 школ.
4 марта российские военные нанесли ракетный или бомбовый удар по 25-й школе города Житомира.
Фото: Николай Лукашук, глава ОГА