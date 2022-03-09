В Днепропетровской области российская ракета упала возле школы, где прятались беженцы

В селе Григоровка Васильковского района, что в Днепропетровской области, вражеская ракета упала на школьный стадион, образовав огромную воронку.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Ракета прилетела со стороны Пологов на Запорожье.

По словам Лукашука, в здании школы на тот момент находились более 30 беженцев из Волновахи. Ударной волной выбило дверь и окна.

К счастью, никто не пострадал. Людей впоследствии эвакуировали в более безопасное место, им дали еду и все самое необходимое.

Российская ракета попала в стадион, который находится всего в 250 метрах от школы.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в Украине за 11 дней от начала жестокого вторжения России оккупанты разрушили или частично повредили 211 школ.

4 марта российские военные нанесли ракетный или бомбовый удар по 25-й школе города Житомира.

Фото: Николай Лукашук, глава ОГА

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