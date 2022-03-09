ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Разом ми сила
Факти / Відео / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині російська ракета впала біля школи, де ховалися біженці

Юлія Сеник Ведуча Факти ICTV

У селі Григорівка Васильківського району, що на Дніпропетровщині, ворожа ракета впала на шкільний стадіон, утворивши велетенську воронку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Ракета прилетіла зі сторони Пологів, що на Запоріжжі.

За словами Лукашука, у будівлі школи на той момент знаходилося понад 30 біженців із Волновахи. Ударною хвилею вибило двері та вікна.

Дніпропетровщина ракета Дніпропетровщина російська ракета

На щастя, ніхто не постраждав. Людей згодом евакуювали у більш безпечне місце, їм дали їжу та все найнеобхідніше.

Російська ракета влучила у стадіон, який знаходиться всього у 250 метрах від школи.

Читайте
Суцільна руїна: російські війська зруйнували центр міста Ізюм на Харківщині

Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в Україні за 11 днів від початку жорстокого вторгнення Росії окупанти зруйнували або частково пошкодили 211 шкіл.

4 березня російські військові нанесли ракетний або бомбовий удар по 25-й школі міста Житомир.

Фото: Микола Лукашук, голова ОДА

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Розслаблятися ще рано: радник голови МВС про ситуацію в Україні
Розслаблятися ще рано: радник голови МВС про ситуацію в Україні
Авіаудари по Житомирщині та гуманітарні коридори: що відбувається на 14-ту добу війни в Україні
Авіаудари по Житомирщині та гуманітарні коридори: що відбувається на 14-ту добу війни в Україні
Інтерактивна карта воєнних дій в Україні
Інтерактивна карта воєнних дій в Україні
Понад 12 тис. осіб та ще 14 танків: Генштаб назвав оновлені втрати РФ
Понад 12 тис. осіб та ще 14 танків: Генштаб назвав оновлені втрати РФ
9 березня проводитиметься евакуація населення з Бучі, Ворзеля та Ірпеня
9 березня проводитиметься евакуація населення з Бучі, Ворзеля та Ірпеня
На Сумщині з-під завалів після авіаудару дістали п’ятьох людей, з них двох дітей
На Сумщині з-під завалів після авіаудару дістали п’ятьох людей, з них двох дітей
Війська РФ скинули три авіабомби на Харківщині: загинула 7-річна дитина
Війська РФ скинули три авіабомби на Харківщині: загинула 7-річна дитина
У ДСНС повідомили про поки єдиний шлях евакуації з Київської області
У ДСНС повідомили про поки єдиний шлях евакуації з Київської області
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка