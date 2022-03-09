На Дніпропетровщині російська ракета впала біля школи, де ховалися біженці

У селі Григорівка Васильківського району, що на Дніпропетровщині, ворожа ракета впала на шкільний стадіон, утворивши велетенську воронку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Ракета прилетіла зі сторони Пологів, що на Запоріжжі.

За словами Лукашука, у будівлі школи на той момент знаходилося понад 30 біженців із Волновахи. Ударною хвилею вибило двері та вікна.

На щастя, ніхто не постраждав. Людей згодом евакуювали у більш безпечне місце, їм дали їжу та все найнеобхідніше.

Російська ракета влучила у стадіон, який знаходиться всього у 250 метрах від школи.

Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в Україні за 11 днів від початку жорстокого вторгнення Росії окупанти зруйнували або частково пошкодили 211 шкіл.

4 березня російські військові нанесли ракетний або бомбовий удар по 25-й школі міста Житомир.

Фото: Микола Лукашук, голова ОДА

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