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На Харківщині третю добу горить військовий полігон

На Харківщині третю добу горить військовий полігон – у понеділок вранці там зайнялись торф’яні болота.

Гасять вогонь сім десятків військових Збройних сил України та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, задіяно близько двох десятків одиниць техніки і навіть пожежний танк – це безпечніше і ефективно, враховуючи, що на полігоні могли лишитися військові снаряди після навчань.

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Займання вдалося загасити, але торфовище досі тліє, рятувальники не лишають місце пожежі. У населених пунктах поблизу полігону – Малинівці, Есхарі, Башкірівці третю добу димова завіса, люди скаржаться на головний біль, кашель і нудоту. Евакуації жителів не проводили.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що пожежу на території арсеналу в Калинівці локалізували.

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