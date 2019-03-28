На Крещатике гибнут каштаны: как сохранить символ Киева

Знаменитый символ Киева – белый каштан – массово болеет и гибнет. Особенно это заметно на главной улице столицы Крещатике.

Деревья страдают от вредителей, инфекций и экстремальной городской среды. Как следствие, они усыхают.

Специалисты настаивают, изменение почвенных условий могут не выдержать саженцы каштанов. Поэтому для центра столицы стоит подыскать более выносливый вид.

Киевские власти предлагают экзотический платан – это дерево, известное своим голым стволом, целыми аллеями растет в Париже и Барселоне. Понравилось оно и киевлянам. Именно платан победил в недавнем опросе среди горожан.

Среди преимуществ платана специалисты называют выносливость и устойчивость к засухе. Впрочем, у него и существенные недостатки. В частности, как и каштан, платан также поражают вредители. А еще у него аллергенный пух на листьях.

Специалисты советуют оставить обычные каштаны. Впрочем, не белые, а те же итальянские Бриоти, которые якобы купили 6 лет назад, или так называемые съедобные каштаны. Эти сорта выносливее традиционного и не боятся моли.

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Но какими бы выносливыми ни были деревья, оживленное движение автомобилей и посыпание солью в гололед уничтожит их, предупреждают специалисты. Поэтому, прежде всего, советуют задуматься об ограничении трафика и лучший уход за растениями.

К слову, в столице бесплатно раздавали саженцы деревьев. Тысячи маленьких буков, акаций, елок, сакур и других растений абсолютно бесплатно можно получить в рамках акций Центра альтернативного озеленения Киева.

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