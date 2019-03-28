На Хрещатику гинуть каштани: як зберегти символ Києва

Знаменитий символ Києва – білий каштан – масово хворіє та гине. Особливо це помітно на головній вулиці столиці Хрещатику.

Дерева страждають від шкідників, інфекцій та екстремального міського середовища. Як наслідок, вони всихають.

Фахівці наполягають, зміна ґрунтових умов можуть не витримати саджанці каштанів. Тож центру столиці варто підшукати більш витривалий вид.

Київська влада пропонує екзотичний платан – це дерево, відоме своїм голим стовбуром, цілими алеями росте в Парижі та Барселоні. Сподобалося воно і киянам. Саме платан переміг у нещодавньому опитуванні серед містян.

Серед переваг платана фахівці називають витривалість і стійкість до посухи. Утім, є в нього і суттєві недоліки. Зокрема, як і каштан, платан також вражають шкідники. А ще він має алергенний пух на листі.

Спеціалісти радять залишити звичайні каштани. Утім, не білі, а ті ж італійські Бріоті, які начебто купили 6 років тому, або ж так звані їстівні каштани. Ці сорти витриваліші за традиційний і не бояться молі.

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Та якими б витривалими не були дерева, жвавий рух автомобілів і посипання сіллю в ожеледицю знищить і їх, попереджають спеціалісти. Тож, насамперед, радять задуматися про обмеження трафіка та кращий догляд за рослинами.

До слова, у столиці безкоштовно роздавали саджанці дерев. Тисячі маленьких буків, акацій, ялинок, сакур та інших рослин абсолютно безоплатно можна отримати в рамках акцій Центру альтернативного озеленення Києва.

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