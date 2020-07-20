В Одесской области фермер производит экологическое топливо из остатков овощей

В Одесской области фермер использует остатки от овощей для создания гранулированного топлива. Оно вдвое дешевле, чем деревянные пеллеты и экологически чистое.

За день изготавливают до трех тонн сырья. За сезон выходит до 70 тонн. Такие пеллеты вдвое дешевле, чем уголь или дрова — 1500 грн за тонну. Поэтому овощные гранулы охотно покупают односельчане и соседи из близлежащих сел.

Биопеллеты не вредят окружающей среде. И даже пепел из них используют в качестве удобрения. Теперь в планах фермера — создание ароматизированного топлива.

А на Киевщине на полную заработал современный тепличный комплекс. В десяти теплицах выращивают томат, баклажаны, сладкий перец, огурцы и зелень.

Вся продукция органическая — без химикатов и пестицидов.

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