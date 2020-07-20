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На Одещині фермер виробляє екологічне пальне з залишків городини

На Одещині фермер використовує залишки від овочів для створення гранульованого палива. Воно удвічі дешевше, ніж дерев’яні пелети та екологічно чисте.

За день виготовляють до трьох тонн сировини. За сезон виходить до 70 тонн. Такі пелети удвічі дешевші, ніж вугілля чи дрова – 1500 грн за тонну. Тож овочеві гранули охоче купують односельчани та сусіди з довколишніх сіл.

Біопелети не шкодять довкіллю. І навіть попіл з них використовують як добриво. Тепер у планах фермера – створення ароматизованого палива.

А на Київщині на повну запрацював сучасний тепличний комплекс. У десяти теплицях вирощують томат, баклажани, солодкий перець, огірки та зелень.

Уся продукція органічна – без хімікатів та пестицидів.

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