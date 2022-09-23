На юге продолжаются ожесточенные бои, но оккупанты постепенно отступают – ОК Юг

На юге Украины происходят ожесточенные бои, но оккупанты постепенно отступают под натиском украинских военных.

Об этом руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона.

– Идут ожесточенные бои. У нас достаточно “жарко”… Огонь идет и с одной стороны, и с другой. Но враг все же уступает. Постепенно территории мы закрепляем за собой. И это его (врага, – Ред.) напрягает. Соответственно, обстрелов становится то меньше, то больше — в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы, например, поразили за ночь, — подчеркнула Гуменюк.

Она объяснила, что когда Вооруженные силы Украины уничтожают два-три склада боеприпасов оккупантов, то те тогда ждут резервы, которые пытаются перебрасывать через паромные или понтонные переправы.

Гуменюк уточнила, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по командным пунктам РФ, районам сосредоточения вражеской техники и вооружения. О масштабах и результатах этих ударов отчитаются позже.

Кроме того, Наталья Гуменюк отметила, что проведение оккупантами псевреферендумов и объявление мобилизации является имитацией Кремлем какой-лиюл деятельности.

– Мобилизация им нужна, чтобы продемонстрировать хоть какую-то деятельность, в том числе и военно-политического руководства страны-агрессора… Мобилизация и референдум – это просто очередная манипуляция, которой они изображают свою деятельность, — объяснила она.

По словам Гуменюк, на юге российские подразделения испытывают проблемы с логистикой, а потому постепенно осознают, что им “будет достаточно комфортно перейти в обменный фонд”. Украинская сторона осуществляет работу по пополнению обменного фонда и предлагает оккупантам сложить оружие.

На днях в Херсонской области Вооруженные силы Украины нанесли огневой удар по транспортным путям и логистическим центрам врага. В частности, они потопили баржу вместе с российскими военными и техникой.

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