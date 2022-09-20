На юге командиры РФ готовы сложить оружие, осознавая бесполезность своих действий — Грабский

Сентябрь, 20 в 15:05

На Херсонском направлении некоторые командиры российской армии готовы сложить оружие, осознавая бесполезность своих действий.

Об этом в эфире телеканала Freedom заявил военный эксперт Сергей Грабский. Он отметил, что ВСУ продолжают давить на оккупантов с трех точек.

— Группировка, которая дислоцируется на север от Берислава, будет обречена на тотальное уничтожение. У них сегодня уже нет шансов уцелеть. Если группировка в Херсоне еще может бросить оружие и пешим порядком через полуразрушенные мосты выйти на левый берег Днепра, то у северной группировки такого шанса просто нет. Там тоже не дураки сидят и они прекрасно понимают, чем это для них может закончиться, – сказал эксперт.

Грабский добавил, что ВСУ должны надежно заблокировать российские войска на юге, не допуская их передвижения и активных действий.

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