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Факты / Україна

На юге командиры РФ готовы сложить оружие, осознавая бесполезность своих действий — Грабский

Валентина Чорна, редактор ленты
війна в Україні, танк
Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении некоторые командиры российской армии готовы сложить оружие, осознавая бесполезность своих действий.

Об этом в эфире телеканала Freedom заявил военный эксперт Сергей Грабский. Он отметил, что ВСУ продолжают давить на оккупантов с трех точек.

— Группировка, которая дислоцируется на север от Берислава, будет обречена на тотальное уничтожение. У них сегодня уже нет шансов уцелеть. Если группировка в Херсоне еще может бросить оружие и пешим порядком через полуразрушенные мосты выйти на левый берег Днепра, то у северной группировки такого шанса просто нет. Там тоже не дураки сидят и они прекрасно понимают, чем это для них может закончиться, – сказал эксперт.

Грабский добавил, что ВСУ должны надежно заблокировать российские войска на юге, не допуская их передвижения и активных действий.

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– Таким образом мы исключим из боевого расчета около 8-10 тыс. вражеских войск. Программа максимум для нас — это, конечно же, освобождение правобережной Херсонщины, что откроет просто колоссальные перспективы для наших военных действий на Северо-Таврическом направлении и позволит более интенсивно влиять на коммуникации в Крыму, — сказал эксперт.

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