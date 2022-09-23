На півдні тривають запеклі бої, але окупанти поступово відступають – ОК Південь

На півдні Україні відбуваються запеклі бої, але окупанти поступово відступають під натиском українським військових.

Про це керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

– Ідуть запеклі бої. В нас досить “спекотно”… Вогонь іде і з одного боку, і з іншого. Але ворог все ж таки поступається. Поступово території ми закріплюємо за собою. І це його (ворога, – Ред.) напружує. Відповідно обстрілів стає то менше, то більше — залежно від того, яку кількість боєкомплекту ми, наприклад, вразили за ніч, – наголосила Гуменюк.

Вона пояснила, що коли Збройні сили України знищують два-три склади боєприпасів окупантів, то ті тоді чекають на резерви, які намагаються перекидати через поромні чи понтонні переправи.

Гуменюк уточнила, що протягом минулої доби ЗСУ завдали ударів по командних пунктах РФ, районах зосередження ворожої техніки та озброєння. Про масштаби та результати цих ударів прозвітують пізніше.

Крім того, Наталя Гуменюк зазначила, що проведення окупантами псевреферендумів та оголошення мобілізації є імітацією Кремлем хоч якоїсь діяльності.

– Мобілізація їм потрібна, щоб продемонструвати хоч якусь діяльність, зокрема й військово-політичного керівництва країни-агресорки… Мобілізація та референдум — це просто чергова маніпуляція, якими вони зображують свою діяльність, – пояснила вона.

За словами Гуменюк, на півдні російські підрозділи відчувають проблеми з логістикою, а тому поступово усвідомлюють, що їм “буде досить комфортно перейти в обмінний фонд”. Українська сторона здійснює роботу з поповнення обмінного фонду та пропонує окупантам скласти зброю.

Днями на Херсонщині Збройні сили України завдали вогневого удару по транспортних шляхах та логістичних центрах ворога. Зокрема, вони потопили баржу разом із російськими військовими та технікою.

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