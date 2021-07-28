На трассе Киев — Чоп столкнулись фургон и автобус, перевозивший 56 паломников

На автодороге Киев — Чоп произошла авария с верующими, которые возвращались из Киева во Львов. Автобус, перевозивший людей, столкнулся с грузовым фургоном Mercedes-Benz Sprinter.

Спасатели, прибывшие на место ДТП, увидели перевернутый на бок фургон. Они отключили в транспортном средстве клеммы аккумуляторных батарей для избежания пожара.

Авария произошла возле села Синев в Ровенской области. В результате ДТП пострадал мужчина, находившийся за рулем фургона.

Водителю Mercedes-Benz Sprinter оказали необходимую первую медицинскую помощь. В пассажирском автобусе, который перевозил 56 паломников, к счастью, больше никто не пострадал.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Для ликвидации последствий аварии привлекли одну единицу специальной техники ГСЧС и пятеро спасателей.

По данным Нацполиции, по состоянию на 30 июня, с начала 2021 года на территории Украины произошло 86 459 дорожно-транспортных происшествий. Среди них — 10 434 аварий, в результате которых пострадали или погибли граждане. За этот год 1 281 человек умер в ДТП, еще 12 753 человек получили травмы.

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