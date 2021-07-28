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Юлія Захарченко |

На трасі Київ – Чоп зіткнулися фургон та автобус, який перевозив 56 паломників

На автодорозі Київ – Чоп сталася аварія з вірянами, які поверталися з Києва до Львова. Автобус, що перевозив людей, зіткнувся з вантажним фургоном Mercedes-Benz Sprinter.

Рятувальники, які прибули на місце ДТП, побачили перекинутий на бік фургон. Вони відключили у транспортному засобі клеми акумуляторних батарей, щоб уникнути пожежі.

Аварія трапилася неподалік села Синів у Рівненській області. Унаслідок ДТП постраждав чоловік, який перебував за кермом фургона.

Водієві Mercedes-Benz Sprinter надали необхідну першу медичну допомогу. У пасажирському автобусі, який перевозив 56 паломників, на щастя, більше ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП. Для ліквідації наслідків аварії залучили одну одиницю спеціальної техніки ДСНС та п’ятеро рятувальників.

За даними Нацполіції, станом на 30 червня, з початку 2021 року на території України сталося 86 459 дорожньо-транспортних пригод. Серед них – 10 434 аварій, унаслідок яких постраждали або загинули громадяни. За цей рік 1 281 людина померла у ДТП, ще 12 753 осіб травмувалися.

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