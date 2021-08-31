На Венеційському кінофестивалі 2021 Україну представлять одразу три фільми

На одному з найпрестижніших кінофестивалів у світі – Венеційському, що розпочнеться вже завтра, Україну представлять одразу три фільми, причому один із них – в основному конкурсі. Це стрічка Валентина Васяновича Відблиск.

Також у конкурсній програмі Горизонти боротимуться ще два наші фільми – Носоріг режисера Олега Сенцова та Цензорки Петера Керекеша.

Картина Васяновича – про травматичний досвід війни. За сюжетом, лікар-доброволець повертається з полону і намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і донькою-підлітком, яка також у стресі від втрати близької людини на війні. Цю дівчинку зіграла рідна дочкА Васяновича. А також у стрічці взяли участь Роман Луцький і Андрій Римарук, відомий за фільмом Атлантида.

Стрічка Відблиск змагатиметься за головну нагороду – Золотого лева серед інших двох десятків фільмів на Венеційському кінофестивалі.

Також на Венеційському кінофестивалі відбудеться світова прем’єра стрічки Олега Сенцова Носоріг, що стане фільмом закриття конкурсної секції Горизонти 10 вересня.

Олег розпочинав роботу над картиною 9 років тому, робота призупинилася через незаконний арешт Сенцова російськими спецслужбами у 2014 році. Завдяки потужній державній фінансовій підтримці цього року Олег закінчив фільм.

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Варто зазначити, що фільм Олега Сенцова Носоріг журі відібрало ще на стадії монтажу. Події стрічки розгортаються в 90-ті роки в Україні. Головний герой, бандит на прізвисько Носоріг, потрапляє в кримінальний світ і починає свій кривавий шлях.

Бюджет стрічки 50 млн грн. Її створення фінансово підтримали різні державні установи – український Держкіно, кінофонд Ради Європи, Польський кіноінститут та Німецький кінофонд.

В інтерв’ю Фактам Олег Сенцов розповів, що прототипом головного героя став його кримський товариш, який пройшов сутички 90-их. Тому кіно вийшло про поганих хлопців із антигероями.

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