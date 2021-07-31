Олег Сенцов рассказал о будущей свадьбе и новом фильме Носорог

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV украинский режиссер, активист и бывший политзаключенный России Олег Сенцов рассказал о съемках своего нового фильма Носорог, а также о событиях в личной жизни.

Украинский режиссер рассказал, что готовится к 78-му Венецианскому кинофестивалю. который пройдет в Италии с 1 по 11 сентября. Три украинских фильма попали в конкурсную программу, среди которых и лента Носорог Олега Сенцова.

Режиссер рассказал, что сейчас готовит мастер ленты — последнюю копию, которую покажут на фестивале.

Работа над криминальной драмой Носорог началась еще в 2012 году, но остановилась из-за ареста Сенцова российскими спецслужбами в 2014 году и его заключения. В 2019 году, после освобождения режиссера, проект снова запустили.

История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир.

Сюжет основан на реальных событиях, а прототип главного героя — товарищ Сенцова из Крыма, который уехал из полуострова, не приняв аннексию.

Носорог создан в соавторстве трех стран: Украины, Польши и Германии.

Основной локацией съемок стал Кривой Рог.

— Это мой первое полноценно снятое кино. С нормальной группой, нормальным бюджетом, — рассказал Сенцов.

Также Сенцов рассказал, почему не снимает фильмы на политическую тему.

— Вся жизнь моя — сплошная политическая драма. Снимать конъюнктурное кино я не могу. Тем более для меня это острая и болезненная тема, — поделился режиссер.

У меня есть любимая девушка, на которой я собираюсь жениться

Сенцов поделился и новостями личной жизни, как печальными, так и радостными.

Во-первых, он собирается жениться. Правда, имя девушки он пока не озвучил, но сказал, что она не из мира кино.

Во-вторых, режиссер рассказал о сложных отношениях с мамой его младшей дочери Эммы. Сейчас он не может видеться с ребенком, потому что ему предъявляют много условий, из-за которых это пока невозможно.

Подробнее о личной и творческой жизни режиссера смотрите в Фактах ICTV.

Фактах ICTV.

Фото: Олег Сенцов