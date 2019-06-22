В Винницкой области мужчина подстрелил подростка: что ему грозит и состояние парня

В Винницкой области арендатор пруда подстрелил подростка. Парень с товарищем купались в водоеме поздно вечером, затронули рыболовную сетку. Предприниматель решил, что дети воруют рыбу – началась потасовка. Арендатор взялся за оружие.

Ранения от резиновой пули 16-летний Сергей показывает у отделения полиции. Инцидент произошел поздно вечером в селе Федоровка. Парень с товарищем пришли купаться на пруд. Один из них запутался в рыболовной сетке. И вдруг на них набросился предприниматель, который арендует водоем, раздались выстрелы.

Впереди у парня – длительное лечение, рана слишком кровоточит. Мама Сергея уверяет – арендатор не первый нападает на жителей Федоровки.

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Охранник ставка объясняет – предприниматель подумал, что ребята воруют у него сетку для ловли рыбы, и начал стрелять.

Арендатора уже задержали. Но с выводами следователи не спешат – предстоит выяснить все обстоятельства конфликта. Травматическое оружие у предпринимателя оформлено официально, однако стрелять из нее по ребятам он не имел права.

По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство. Насколько виноват арендатор – предстоит выяснить суд. Статья, которую обвиняют предпринимателю, предусматривает различные наказания – от 17 тыс. штрафа до 7 лет заключения. Между тем жители Федоровки требуют у сельсовета немедленно расторгнуть договор аренды ставка со стрелком.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний ребенок получил пулевое ранение в голову. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание.

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