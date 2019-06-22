На Вінниччині чоловік підстрелив підлітка: що йому загрожує і стан хлопця

На Вінниччині орендатор ставка підстрелив підлітка. Хлопець із товаришем купалися у водоймі пізно ввечері, зачепили рибальську сітку. Підприємець вирішив, що діти крадуть рибу – почалась сутичка. Орендар взявся за зброю.

Поранення від гумової кулі 16-річний Сергій показує біля відділку поліції. Інцидент стався пізно ввечері у селі Федорівка. Хлопець із товаришем прийшли купатися на ставок. Один із них заплутався у риболовній сітці. Аж раптом на них накинувся підприємець, що орендує водойму, пролунали постріли.

Попереду у хлопця – тривале лікування, рана надто кровоточить. Мама Сергія запевняє – орендатор не вперше нападає на мешканців Федорівки.

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Охоронець ставка пояснює – підприємець подумав, що хлопці крадуть у нього сітку для вилову риби, тому й почав стріляти.

Орендаря вже затримали. Але з висновками слідчі не поспішають – мають з’ясувати всі обставини конфлікту. Травматична зброя у підприємця оформлена офіційно, однак стріляти з неї по хлопцях він не мав права.

За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження. Наскільки винен орендар – має з’ясувати суд. Стаття, яку закидають підприємцю, передбачає різні покарання – від 17 тис. штрафу до 7 років ув’язнення. Тим часом жителі Федорівки вимагають у сільради негайно розірвати договір оренди ставка зі стрільцем.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річна дитина отримала кульове поранення у голову. Декілька днів лікарі боролися за її життя, однак хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.

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