Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В Винницкой области начали ремонт трассы, на которой теряли колеса и оставляли машины в ямах

В Винницкой области активно начали ремонтировать дороги местного значения. Это одна из двух областей страны, которая имеет более 7 тыс. километров местных дорог. С начала года дорожники получили 800 млн грн. Обещают уже к концу 2019-го года сделать 40 километров качественных трасс и если новое правительство не снизит финансирование из дорожного фонда, то за три года должны навести порядок на всех путях.

Дорогу между городом Гнивань и селом Селище в последний раз ремонтировали лет 40 назад. Там современный асфальт – как эксклюзивный наряд. За последние десятилетия трасса выдерживала большие нагрузки. Среди водителей ходят легенды об этом отрезке дороги. Кто-то рассказывает, как потерял колесо, а кому-то пришлось вообще оставить машину в яме.

Читайте: В ямах можно сажать картошку: на Волыни 100 км дорог нуждаются в ремонте

Местные дороги ремонтируют по классической технологии – фрезерование, два слоя асфальта и вся высота в 15 сантиметров. Но чуть ли не впервые дорожники дают гарантию на сделанную работу.

Один километр дороги – это 10 млн грн. С полученных от фонда денег на Винниччине должны сделать 40 километров местных трасс. Остальные пойдут на ямочный ремонт и содержание дорог. Но дорожники надеются, что финансирование местных трасс не уменьшится и будет без задержек. Тогда за три года обустроят и приведут в порядок на всех семи тысячах километров.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Запорожье ремонтируют мариупольскую автомагистраль.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пробки в Киеве: причины и почему станут еще больше
В ямах можно сажать картошку: на Волыни 100 км дорог нуждаются в ремонте
Вонючие ямы и провалы: в Николаеве машины проваливаются под землю
Круглосуточно и несмотря на жару: как на Запорожье ремонтируют мариупольскую автомагистраль
Разбитые украинские дороги: куда идут миллиарды и когда начнут ремонтировать
Отремонтирована размытая непогодой дорога в Затоку и Каролино-Бугаз
1 трлн грн – Омелян о сумме ремонта всех дорог Украины
Дорога-фантом в Черкассах унесла жизнь байкера. Почему не могут найти виновных

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка