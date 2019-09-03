В Винницкой области начали ремонт трассы, на которой теряли колеса и оставляли машины в ямах

В Винницкой области активно начали ремонтировать дороги местного значения. Это одна из двух областей страны, которая имеет более 7 тыс. километров местных дорог. С начала года дорожники получили 800 млн грн. Обещают уже к концу 2019-го года сделать 40 километров качественных трасс и если новое правительство не снизит финансирование из дорожного фонда, то за три года должны навести порядок на всех путях.

Дорогу между городом Гнивань и селом Селище в последний раз ремонтировали лет 40 назад. Там современный асфальт – как эксклюзивный наряд. За последние десятилетия трасса выдерживала большие нагрузки. Среди водителей ходят легенды об этом отрезке дороги. Кто-то рассказывает, как потерял колесо, а кому-то пришлось вообще оставить машину в яме.

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Местные дороги ремонтируют по классической технологии – фрезерование, два слоя асфальта и вся высота в 15 сантиметров. Но чуть ли не впервые дорожники дают гарантию на сделанную работу.

Один километр дороги – это 10 млн грн. С полученных от фонда денег на Винниччине должны сделать 40 километров местных трасс. Остальные пойдут на ямочный ремонт и содержание дорог. Но дорожники надеются, что финансирование местных трасс не уменьшится и будет без задержек. Тогда за три года обустроят и приведут в порядок на всех семи тысячах километров.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Запорожье ремонтируют мариупольскую автомагистраль.

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