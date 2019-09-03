На Вінничині почали ремонт траси, на якій губили колеса і лишали машини в ямах

На Вінничині активно почали ремонтувати дороги місцевого значення. Це одна із двох областей країни, що має понад 7 тис. кілометрів місцевих шляхів. З початку року дорожники отримали 800 млн грн. Обіцяють уже до кінця 2019-го року зробити 40 кілометрів якісних трас і якщо новий уряд не зменшить фінансування з дорожнього фонду, то за три роки мають навести лад на усіх шляхах.

Дорогу між містом Гнівань та селом Селище востаннє ремонтували років 40 тому. Там сучасний асфальт – наче ексклюзивне вбрання. За останні десятиліття траса витримувала великі навантаження. Серед водіїв ходять легенди про цей відрізок дороги. Хтось переказує, як загубив колесо, а комусь довелося взагалі залишити машину в ямі.

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Місцеві дороги ремонтують за класичною технологією – фрезерування, два шари асфальту і вся висота у 15 сантиметрів. Та чи не вперше дорожники дають гарантію на зроблену роботу.

Один кілометр дороги – це 10 млн грн. Із отриманих від фонду грошей на Вінниччині мають зробити 40 кілометрів місцевих трас. Решта піде на ямковий ремонт та утримання шляхів. Але дорожники сподіваються, що фінансування місцевих трас не зменшиться і буде без затримок. Тоді за три роки облаштують і наведуть лад на всіх семи тисячах кілометрів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Запоріжжі лагодять маріупольську автомагістраль.

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