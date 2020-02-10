На Волині комунальники зрубали півтисячі столітніх тополь та ясенів

Краса красою, але насамперед – безпека. Так на Волині чиновники пояснили знищення півтисячі столітніх тополь та ясенів.

Дерева росли своєрідним тунелем на шляху до знаменитого замку Радзивілів. Зрізати їх попросили місцеві, – виправдовуються комунальники.

Невдовзі дорогу ремонтуватимуть і насадження так чи інакше пішли б на зруб. А от краєзнавці в розпачі. Кажуть: знищили те, що було туристичною принадою. Докладніше у сюжеті Катерини Курбанової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Миколаївщині браконьєри вирубали 80-річні дуби.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.