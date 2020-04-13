На Волыни врачи отправили мужчину с пневмонией домой — он умер через час

На Волыни умер молодой мужчина, который обратился с резкой болью живота в больницу, а его выгнали домой. Теперь семья 37-летнего жителя села Елизаветин обвиняет в халатности и неоказании помощи врача отделения реанимации.

В больницу мужчину семья повезла утром 12 апреля, когда он почувствовал резкую боль в животе. Медики сделали анализы и сказали ждать результатов дома. Между тем, Сергею ставало все хуже. Тогда родня второй раз привезла его в больницу. Там сделали УЗИ, которое выявило проблемы с печенью. Родным на руки выдали результаты анализов и снова указали на дверь. За час мужчина умер дома на руках у отца.

Спасти его не смогли и медики скорой, которых вызвали родные. А причины смерти, указанные в справке, просто шокировали семью. Судмедэксперты указали, что смерть наступила от осложнений пневмонии и сердечной недостаточности. Подробнее в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, на Закарпатье от коронавируса умерла женщина, которая две недели занималась самолечением.

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