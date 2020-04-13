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На Волині лікарі відправили чоловіка з пневмонією додому – він помер за годину

На Волині помер молодий чоловік, який звернувся з різким болем живота до лікарні, а його вигнали додому. Тепер родина 37-річного жителя села Єлизаветин звинувачує в недбальстві та ненаданні допомоги лікаря відділення реанімації.

До лікарні чоловіка родина повезла зранку 12 квітня, коли він відчув різкий біль у животі. Медики зробили аналізи та сказали чекати результатів удома. Тим часом, Сергієві дедалі гіршало. Тоді рідня вдруге привезла його до лікарні. Там зробили УЗД, яке виявило проблеми з печінкою. Рідним на руки видали результати аналізів і знову вказали на двері. За годину чоловік помер вдома на руках у батька.

Врятувати його не змогли й медики швидкої, яких викликали рідні. А причини смерті, зазначені в довідці, просто шокували сім’ю. Судмедексперти вказали, що смерть настала від ускладнень пневмонії та серцевої недостатності. Докладніше у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, на Закарпатті від коронавірусу померла жінка, яка два тижні займалась самолікуванням.

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