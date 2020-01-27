Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

На Закарпатье заработал первый в Украине полицейский лыжный патруль

На Закарпатье, пока только на курорте в селе Вышка, заработал полицейский лыжный патруль. Встали на лыжи и сноуборды патрульные до завершения зимнего сезона. Их задача следить за порядком на склонах – чтобы не гоняли, не сбивали, и не катались навеселе. Это социальный проект, работа на общественных началах. Туристы довольны – говорят, теперь кататься будет безопаснее.

Заметить патрульных легко – они в ярких жилетах. Спускаются вместе с отдыхающими и мгновенно реагируют на нарушения или проблемы.

На курорте Красия самая длинная в Украине лыжная трасса – три с половиной километра. Патруль из семи полицейских будет работать здесь в выходные до конца сезона. Особые навыки не нужны – только уверенно стоять на лыжах.

Факты ICTV ранее писали о том, что патрульные остановили Усика из-за Lexus.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дискотека прямо в бассейне. Как в Буковеле открывали сезон катаний
Куда поехать на Новый год 2020 в Украине недорого
Горнолыжный курорт Буковица: условия и цены
Что могут пешие патрули Нацгвардии – пояснение МВД
Горнолыжное сафари между двух стран: особенности отдыха на курорте Ишгль
Горнолыжный курорт Ишгль: цены, трассы и особенности
Горнолыжный курорт Румынии: цены и что посмотреть
На горнолыжном курорте погиб замминистра Косово

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка