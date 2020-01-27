На Закарпатье заработал первый в Украине полицейский лыжный патруль

На Закарпатье, пока только на курорте в селе Вышка, заработал полицейский лыжный патруль. Встали на лыжи и сноуборды патрульные до завершения зимнего сезона. Их задача следить за порядком на склонах – чтобы не гоняли, не сбивали, и не катались навеселе. Это социальный проект, работа на общественных началах. Туристы довольны – говорят, теперь кататься будет безопаснее.

Заметить патрульных легко – они в ярких жилетах. Спускаются вместе с отдыхающими и мгновенно реагируют на нарушения или проблемы.

На курорте Красия самая длинная в Украине лыжная трасса – три с половиной километра. Патруль из семи полицейских будет работать здесь в выходные до конца сезона. Особые навыки не нужны – только уверенно стоять на лыжах.

Факты ICTV ранее писали о том, что патрульные остановили Усика из-за Lexus.

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