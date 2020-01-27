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На Закарпатті запрацював перший в Україні поліцейський лижний патруль

На Закарпатті, поки лише на курорті у селі Вишка, запрацював поліцейський лижний патруль. Стали на лижі і сноуборди патрульні до завершення зимового сезону. Їхнє завдання стежити за порядком на схилах – аби не ганяли, не збивали, не каталися напідпитку. Це соціальний проект, робота на громадських засадах. Туристи задоволені – кажуть, тепер кататися буде безпечніше.

Помітити патрульних легко – вони в яскравих жилетах. Спускаються разом із відпочивальниками і миттєво реагують на порушення або проблеми.

На курорті Красія найдовша в Україні лижна траса – три з половиною кілометри. Патруль із семи поліцейських працюватиме тут у вихідні  до завершення сезону. Особливі навички не потрібні – лише впевнено стояти на лижах.

Факти ICTV раніше писали про те, що патрульні зупинили Усика через Lexus.

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