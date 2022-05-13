На Змеином агрессоры разворачивают РК Панцирь и Тор-М2 – разведка

По данным украинской разведки, Россия разворачивает на острове Змеиный зенитно-ракетный пушечный комплекс Панцирь и ЗРК Тор-М2. Они должны обеспечить противовоздушную оборону россиян на ближнем радиусе действия.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил в пятницу, 13 мая, в общенациональном эфире.

– Змеиный – это стратегический объект, который будет использоваться Россией для контроля, по сути, всей северо-западной части Черного моря. И не случайно именно с первых дней войны РФ захватила этот остров и начала устанавливать необходимое оборудование для того, чтобы контролировать воздушную, надводную и подводную обстановку в его районе. По сути, это дало ей возможность собирать более точную разведывательную информацию о развитии ситуации именно в этом регионе, – утверждает Скибицкий.

Он уточнил, что также для россиян важна идеологическая составляющая острова, так как после того, как был уничтожен ракетный крейсер Москва, у них уменьшились возможности организации противовоздушной обороны в этой части моря.

По словам Скибицкого, враг не оставляет планы взять остров под контроль.

Представитель разведки подтвердил, что россияне могут попытаться усилить свое присутствие и установить комплексы С-300, чтобы создать так называемый “зонтик”, однако на сегодняшний день на Змеином разворачивают комплексы ПВО Панцырь и Тор-М2.

– Они будут обеспечивать противовоздушную оборону ближнего радиуса действия. Соответственно, мы не исключаем, что могут быть размещены, хотя и в небольших количествах, другие комплексы противовоздушной обороны, а возможно даже ракетные комплексы, которые будут позволять производить обстрелы как надводных, так и наземных целей на территории нашего государства и не только нашего, – сказал он.

Скибицкий не исключил, что враг может попытаться использовать Змеиный для военных действий для войны на территории молдавского Приднестровья.

– Опасность расширения агрессии с местности ПМР есть. Почему? Потому что там могут быть созданы незаконные вооруженные формирования, те же “казачьи объединения”. Там есть постоянное присутствие российских войск – это контингент в Приднестровье, и непосредственно в любой момент РФ может усилить эту группировку за счет перекидывания воздушно-десантных войск на территорию Приднестровья, в частности в Тирасполь. А возможно, осуществить это только воздушным путем. Для обеспечения этого коридора необходимо усиление противовоздушной обороны, в том числе комплексами на острове Змеиный, – выразил мнение представитель разведки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.