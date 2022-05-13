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Факты / Украина

Стратегически важная точка: глава разведки объяснил значение острова Змеиный

Юлия Соколова, редактор ленты
Острів Зміїний

Остров Змеиный, временно оккупированный российскими войсками, имеет стратегическое значение для Украины. Поэтому наше государство будет бороться за него до последнего.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он объяснил, что остров стратегически важен не только для Украины, но и для российских оккупантов. Позиции на Змеином позволяют контролировать как надводную, так и воздушную обстановку на юге нашего государства.

Кроме того, остров имеет стратегическое значение с точки зрения возможной высадки морского десанта РФ. Как объяснил Буданов, именно со Змеиного РФ может попытаться высадить свой десант на оккупированные территории Приднестровья (Молдова), граничащие с территорией Украины.

В связи с этим глава разведки подчеркнул, что Украина будет продолжать борьбу за остров столько, сколько потребуется.

– Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия РФ на территории “ПМР” (“Приднестровской молдавской республики”, — Ред.), с которой они могут атаковать западную часть Украины, — отметил Буданов.

Как известно, российские войска захватили остров Змеиный в первые дни полномасштабного вторжения на территорию Украины. Остров стал символом украинского сопротивления, поскольку именно на Змеином раздалась уже крылатая фраза о “русском корабле”.

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Сейчас украинская армия успешно атакует остров и не позволяет российским захватчикам закрепиться на нем. Украинские военные уничтожили уже несколько катеров РФ вблизи Змеиного, подбили судно тылового обеспечения Всеволод Бобров и ликвидировали российский вертолет с десантом.

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Источник: ГУР Минобороны Украины

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Фото: УНИАН

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