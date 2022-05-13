Остров Змеиный, временно оккупированный российскими войсками, имеет стратегическое значение для Украины. Поэтому наше государство будет бороться за него до последнего.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он объяснил, что остров стратегически важен не только для Украины, но и для российских оккупантов. Позиции на Змеином позволяют контролировать как надводную, так и воздушную обстановку на юге нашего государства.

Кроме того, остров имеет стратегическое значение с точки зрения возможной высадки морского десанта РФ. Как объяснил Буданов, именно со Змеиного РФ может попытаться высадить свой десант на оккупированные территории Приднестровья (Молдова), граничащие с территорией Украины.

В связи с этим глава разведки подчеркнул, что Украина будет продолжать борьбу за остров столько, сколько потребуется.

– Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия РФ на территории “ПМР” (“Приднестровской молдавской республики”, — Ред.), с которой они могут атаковать западную часть Украины, — отметил Буданов.

Как известно, российские войска захватили остров Змеиный в первые дни полномасштабного вторжения на территорию Украины. Остров стал символом украинского сопротивления, поскольку именно на Змеином раздалась уже крылатая фраза о “русском корабле”.

Сейчас смотрят

Сейчас украинская армия успешно атакует остров и не позволяет российским захватчикам закрепиться на нем. Украинские военные уничтожили уже несколько катеров РФ вблизи Змеиного, подбили судно тылового обеспечения Всеволод Бобров и ликвидировали российский вертолет с десантом.

Читайте Почему наступление РФ из Приднестровья будет зависеть от ситуации на острове Змеиный

Источник: ГУР Минобороны Украины