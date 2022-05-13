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На Зміїному агресори розгортають РК Панцир та Тор-М2 – розвідка

Анастасія Гевко редакторка стрічки

За даними української розвідки, Росія розгортає на острові Зміїний зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцир та ЗРК Тор-М2. Вони мають забезпечити протиповітряну оборону росіян на ближньому радіусі дії.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив у п’ятницю, 13 травня, у загальнонаціональному ефірі.

– Зміїний – це стратегічний об’єкт, який використовуватиметься Росією для контролю по суті всієї північно-західної частини Чорного моря. І не випадково саме з перших днів війни РФ захопила цей острів і почала встановлювати необхідне обладнання для того, щоб контролювати повітряну, надводну та підводну обстановку у його районі. По суті це дало їй можливість збирати більш точну розвідувальну інформацію про розвиток ситуації саме в цьому регіоні, – стверджує Скибицький.

Він уточнив, що також для росіян важлива ідеологічна складова острова, оскільки після знищення ракетного крейсера Москва у них зменшилися можливості організації протиповітряної оборони в цій частині моря.

За словами Скибицького, ворог не залишає планів взяти острів під контроль.

Представник розвідки підтвердив, що росіяни можуть спробувати посилити свою присутність та встановити комплекси С-300, щоб створити так звану “парасольку”, проте на сьогоднішній день на Зміїному розгортають комплекси ППО Панцир та Тор-М2.

– Вони забезпечуватимуть протиповітряну оборону ближнього радіусу дії. Відповідно, ми не виключаємо, що можуть бути розміщені, хоч і в невеликих кількостях, інші комплекси протиповітряної оборони, а можливо навіть ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати як надводні, так і наземні цілі на території нашої держави і не тільки нашої, – сказав він.

Скибицький не виключив, що ворог може спробувати використати Зміїний для воєнних дій для війни на території молдавського Придністров’я.

– Небезпека розширення агресії з території ПМР існує. Чому? Тому що там можуть бути створені незаконні збройні формування, ті самі козачі об’єднання. Там є постійна присутність російських військ – це контингент у Придністров’ї, і безпосередньо будь-якої миті РФ може посилити це угруповання за рахунок перекидання повітрянодесантних військ на територію Придністров’я, зокрема в Тираспіль. А можливо, здійснити це лише повітряним шляхом. Для забезпечення цього коридору необхідне посилення протиповітряної оборони, у тому числі комплексами на острові Зміїний, – висловив думку представник розвідки.

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