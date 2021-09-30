Премия Емельяна Ковча: соавтор пакета санкций для РФ Дэниел Фрид получил награду

Надежный друг Украины: американский дипломат получил премию Емельяна Ковча

Факты ICTV продолжают рассказывать о лауреатах премии греко-католического мученика Емельяна Ковча, которая вручается выдающимся гуманистам современности.

В этом году имеем четырех лауреатов. Один из них — выдающийся американский дипломат, соавтор первого пакета санкций для Российской Федерации.

Он последовательно придерживается принципов защиты демократии, поэтому с начала российской агрессии (занимая государственные должности и уже в отставке) постоянно поддерживал Украину на международной арене.

За семь лет российской агрессии украинское государство поняло, что его может защитить только собственная сильная армия и надежные международные партнеры.

Антироссийские санкции стали мощным сдерживающим аспектом. Соавтором первого пакета ограничений после вторжения России в Украину стал выдающийся дипломат и государственный деятель Дэниел Фрид.

— В 2014 году, когда российские силы атаковали Донбасс и Крым, я должен был координировать санкции в Госдепе. Администрация Обамы дала мне задание разработать санкции совместно с Европой. И я сделал это. Санкции должны были показать Путину, что он заплатит высокую цену, — сказал он.

Сегодня он — адвокат и также защитник Украины. Он убежден, что Украина оказалась под атакой России именно потому, что сделала европейский демократический выбор, который делает каждый день.

Он отметил, что Украина близка его семье. Поэтому успехи украинцев — это повод гордиться и его семье.

— Моя жена — украинская католичка. Родители моей жены с запада Украины. И они были бы, безусловно, гордились Украиной, которая защищает демократию, — рассказал он.

Именно за преданность демократии и последовательную поддержку Украины он стал лауреатом премии Емельяна Ковча, которую ежегодно вручают выдающимся гуманистам.

— Комитет Емельяна Ковча отметил Дэниэла Фрида как важного, надежного друга Украины, и в то же время человека, который имел смелость, решительность и готовность противодействовать агрессорам, всем, кто унижает человеческое и национальное достоинство, — отметил Даниил Лубкивский.

Да и сам Даниэл Фрид имеет эпическую историю. Он с еврейско-польской семьи, которая выжила во время Холокоста и эмигрировала в Соединенные Штаты Америки. Сегодня он авторитетный американский дипломат в отставке. Однако, как и раньше, надежный друг Украины.

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