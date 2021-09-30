Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Надежный друг Украины: американский дипломат получил премию Емельяна Ковча

Факты ICTV продолжают рассказывать о лауреатах премии греко-католического мученика Емельяна Ковча, которая вручается выдающимся гуманистам современности.

В этом году имеем четырех лауреатов. Один из них — выдающийся американский дипломат, соавтор первого пакета санкций для Российской Федерации.

Премия Емельяна Ковча: соавтор пакета санкций для РФ Дэниел Фрид получил награду

Он последовательно придерживается принципов защиты демократии, поэтому с начала российской агрессии (занимая государственные должности и уже в отставке) постоянно поддерживал Украину на международной арене.

За семь лет российской агрессии украинское государство поняло, что его может защитить только собственная сильная армия и надежные международные партнеры.

Антироссийские санкции стали мощным сдерживающим аспектом. Соавтором первого пакета ограничений после вторжения России в Украину стал выдающийся дипломат и государственный деятель Дэниел Фрид.

— В 2014 году, когда российские силы атаковали Донбасс и Крым, я должен был координировать санкции в Госдепе. Администрация Обамы дала мне задание разработать санкции совместно с Европой. И я сделал это. Санкции должны были показать Путину, что он заплатит высокую цену, — сказал он.

Сегодня он — адвокат и также защитник Украины. Он убежден, что Украина оказалась под атакой России именно потому, что сделала европейский демократический выбор, который делает каждый день.

Премия Емельяна Ковча: соавтор пакета санкций для РФ Дэниел Фрид получил награду

Он отметил, что Украина близка его семье. Поэтому успехи украинцев — это повод гордиться и его семье.

— Моя жена — украинская католичка. Родители моей жены с запада Украины. И они были бы, безусловно, гордились Украиной, которая защищает демократию, — рассказал он.

Именно за преданность демократии и последовательную поддержку Украины он стал лауреатом премии Емельяна Ковча, которую ежегодно вручают выдающимся гуманистам.

— Комитет Емельяна Ковча отметил Дэниэла Фрида как важного, надежного друга Украины, и в то же время человека, который имел смелость, решительность и готовность противодействовать агрессорам, всем, кто унижает человеческое и национальное достоинство, — отметил Даниил Лубкивский.

Премия Емельяна Ковча: соавтор пакета санкций для РФ Дэниел Фрид получил награду

Да и сам Даниэл Фрид имеет эпическую историю. Он с еврейско-польской семьи, которая выжила во время Холокоста и эмигрировала в Соединенные Штаты Америки. Сегодня он авторитетный американский дипломат в отставке. Однако, как и раньше, надежный друг Украины.

Читайте
Сенцов получил награду священномученика Емельяна Ковча

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Потери на Донбассе: в результате обстрелов погиб украинский военный
Потери на Донбассе: в результате обстрелов погиб украинский военный
Разблокирована работа гуманитарной подгруппы ТКГ, занимающейся обменом пленными
Разблокирована работа гуманитарной подгруппы ТКГ, занимающейся обменом пленными
Такого не было с июля 2020 года: в ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации на Донбассе
Такого не было с июля 2020 года: в ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации на Донбассе
Украина в ПАСЕ призвала осудить репрессии в оккупированном Крыму
Украина в ПАСЕ призвала осудить репрессии в оккупированном Крыму
Оккупанты развернули масштабную призывную кампанию в ОРДЛО — разведка
Оккупанты развернули масштабную призывную кампанию в ОРДЛО — разведка
Угрозы из Беларуси, Германия и переговоры с Путиным: главные темы Свободы слова на ICTV
Угрозы из Беларуси, Германия и переговоры с Путиным: главные темы Свободы слова на ICTV
В зоне ООС оккупанты ранили украинского защитника
В зоне ООС оккупанты ранили украинского защитника
Зеленский говорил бы тет-а-тет с Путиным с наступательных позиций — Кулеба
Зеленский говорил бы тет-а-тет с Путиным с наступательных позиций — Кулеба
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка