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Юлія Захарченко |

Надійний друг України: американський дипломат отримав премію Омеляна Ковча

Факти ICTV продовжують розповідати про лауреатів премії греко-католицького мученика Омеляна Ковча, яку вручають найвидатнішим гуманістам сучасності.

Цьогоріч маємо чотирьох лауреатів. Один із них – видатний американський дипломат, співавтор першого пакета санкцій для Російської Федерації.

Премія Омеляна Ковча: співавтор пакета санкцій для РФ Деніел Фрід отримав нагороду

Він послідовно дотримується принципів захисту демократії, тож від початку російської агресії (посідаючи державні посади та вже у відставці) постійно підтримував Україну на міжнародній арені.

За сім років російської агресії українська держава зрозуміла, що її може захистити лише власна сильна армія та надійні міжнародні партнери.

Антиросійські санкції стали потужним стримувальним аспектом. Співавтором першого пакета обмежень після вторгнення Росії в Україну став видатний дипломат та державний діяч Деніел Фрід.

– У 2014 році, коли російські сили атакували Донбас та Крим, я мав координувати санкції в Держдепі. Адміністрація Обами дала мені завдання розробити санкції спільно з Європою. І я зробив це. Санкції мали показати Путіну, що він заплатить високу ціну, – сказав він.

Сьогодні він – адвокат і так само захисник України. Він переконаний, що Україна опинилася під атакою Росії саме тому, що зробила європейський демократичний вибір, який робить щодня.

Премія Омеляна Ковча: співавтор пакета санкцій для РФ Деніел Фрід отримав нагороду

Він наголосив, що Україна близька його родині. Тож успіхи українців – це привід пишатися і його родині.

– Моя дружина – українська католичка. Батьки моєї дружини із заходу України. І вони були б, безперечно, гордими за Україну, яка боронить демократію, – розповів він.

Саме за відданість демократії та послідовну підтримку України він став лауреатом премії Омеляна Ковча, яку щороку вручають видатним гуманістам.

– Комітет Омеляна Ковча відзначив Деніела Фріда як важливого, надійного друга України, та водночас людину, яка мала сміливість, рішучість і готовність протидіяти агресорам, всім, хто принижує людську і національну гідність, – зазначив Данило Лубківський.

Премія Омеляна Ковча: співавтор пакета санкцій для РФ Деніел Фрід отримав нагороду

Та й сам Фрід має епічну історію. Він із єврейсько-польської родини, яка вижила під час Голокосту та емігрувала до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні він авторитетний американський дипломат у відставці. Але, як і раніше, надійний друг України.

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