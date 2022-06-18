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Самая масштабная дерусификация в истории. Как проголосовать за переименование улиц Киева

Орест Дрималовский Дарина Реготун Видеоредактор

Самая масштабная дерусификация в истории Киева – в столице переименуют около 300 улиц, названных в честь российских и советских деятелей. Киевляне предлагают переименовать их именами украинских ученых, художников и героев сегодняшней войны за независимость. Голосование проходит в приложении Киев цифровой.

– Принять участие в этом может каждый желающий, – говорит заместитель мэра по цифровым вопросам Петр Оленич, разрабатывавший систему.

Такой возможностью воспользовалось более 150 тыс. человек. Но, наверное, самые горячие дискуссии идут за название улицы, названной в честь русского поэта Александра Пушкина. Сначала ее хотели переименовать на улицу Европейскую, но в приложении уже набралось 30 вариантов будущего названия. Также вскоре в Киеве не будет таких улиц, как Московская, Пролетарская или Толстого.

Чтобы проголосовать вам нужно:

  1. Скачать приложение Киев цифровой;
  2. Нажать на раздел Больше сервисов;
  3. Далее выбрать дерусификацию;
  4. Вам выпадет список улиц, которые будут переименовываться. Вы можете выбрать из имеющихся или найти нужное через поиск;
  5. Среди вариантов возможных новых названий улицы выберите наиболее подходящую и нажмите кнопку Проголосовать.

В КГГА советуют выбирать будущие названия улиц, которые рекомендовала экспертная комиссия по историкам и ученым. Их выбор расположен первым.

Но депутат Киевсовета и волонтер Ксения Семенова отмечает, что даже здесь не обошлось без недостатков. В вариантах нет описания будущего названия, поэтому большинство теряются, что лучше всего выбрать.

– Было бы лучше оставлять только те 3-4 варианта названий, которые проработали эксперты. Потому что среди тех названий, которые предлагают киевляне, есть достаточно экстравагантных. Что-то очень хайповое. Ну, там улица Джавелина. Хотим ли мы, например, вместо Пушкинской иметь улицу Джавелинову?, – отметила Ксения Семенова.

Поэтому она голосовала, в первую очередь, за украинских ученых, героев войны и женщин.

– Потому что женщины очень мало представлены в киевском пространстве. Очень мало улиц, названных в честь выдающихся украинских женщин, — отметила депутат Киевсовета.

Многие улицы в столице могут получить имена героев уже этой войны. Вот как Волгоградская. Ее предлагают переименовать в честь погибшего Романа Ратушного, киевского активиста и добровольца.

Голосование за новые названия киевских улиц будет продолжаться до воскресенья, 19 июня. Тогда они должны быть утверждены городскими депутатами.

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