Наймасштабніша дерусифікація в історії. Як проголосувати за перейменування вулиць Києва

Наймасштабніша дерусифікація в історії Києва – у столиці перейменують майже 300 вулиць, названих на честь російських та радянських діячів. Кияни пропонують переназвати їх іменами українських науковців, митців та героїв сьогоднішньої війни за незалежність. Голосування триває у застосунку Київ цифровий.

– Взяти участь у цьому може кожен охочий, – каже заступник мера з цифрових питань Петро Оленич, який розробляв систему.

Такою можливістю скористалось вже понад 150 тис. людей. Але, напевно, найгарячіші дискусії точаться за назву вулиці, названої на честь російського поета Олександра Пушкіна. Спершу її хотіли перейменувати на вулицю Європейську, та у додатку вже набралося аж 30 варіантів майбутньої назви. Також вже незабаром у Києві не буде таких вулиць, як Московська, Пролетарська чи Толстого.

Щоб проголосувати вам потрібно:

Завантажити додаток Київ цифровий; Натиснути на розділ Більше сервісів; Далі обрати Дерусифікація; Вам випаде список вулиць, які будуть перейменовувати. Ви можете обрати з наявних або знайти потрібну через пошук; Серед варіантів можливих нових назв вулиці оберіть ту, яка найбільше подобається та натисніть кнопку Проголосувати.

У КМДА радять обирати майбутні назви вулиць, які рекомендувала експертна комісія з істориків та науковців. Їхній вибір розташований першим.

Але депутатка Київради та волонтерка Ксенія Семенова зазначає, що навіть тут не обійшлося без недоліків. У варіантах немає опису майбутньої назви, тому більшість губляться, що найкраще обрати.

– Було б краще залишати тільки ті 3-4 варіанти назв, які пропрацювали експерти. Тому що серед тих назв, які пропонують кияни, є такі досить екстравагантні. Щось дуже хайпове. Ну, там Джавелінова вулиця. Чи хочемо ми, наприклад, замість Пушкінської мати вулицю Джавелінову?, – зауважила Ксенія Семенова.

Тому вона голосувала в першу чергу за українських науковців, героїв війни та жінок.

– Тому що жінки дуже мало представлені в київському просторі. Дуже мало вулиць, названих на честь видатних українських жінок, – наголосила депутатка Київради.

Чимало вулиць у столиці можуть отримати імена героїв вже цієї війни. Ось як Волгоградська. Її пропонують перейменувати на честь загиблого Романа Ратушного, київського активіста і добровольця.

Голосування за нові назви київських вулиць триватиме до неділі, 19 червня. Тоді їх мають затвердити міські депутати.

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