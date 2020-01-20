Напряженная ситуация на фронте – враг бьет с запрещенного оружия

Оккупанты не соблюдают ни Минских, ни Нормандских договоренностей. Палят из запрещенного тяжелого оружия: это и артиллерийские установки, и 120-миллиметровые минометы.

Не успокаиваются российские наемники даже на праздники. На Крещение оккупанты убили нашего воина. А в субботу, 18 января погиб боец ​​72 бригады.

Мы побывали неподалеку от места, где это произошло. Хутор Вольный на Луганщине – сейчас один из самых горячих участков фронта. В тот же день, когда погиб Валерий, ранений неподалеку получили восемь наших бойцов. Они ехали осмотреть линию электропередачи, которую повредили российские наемники, когда враг открыл огонь – по предварительным данным с миномета.

Захватчики не чураются стрелять даже из гражданских оккупированных кварталов. И достается часто мирным жителям, которые живут уже на подконтрольной территории. Причем, военные говорят, делает враг это умышленно, или просто проблемы с точностью удара, сказать сложно. Обострилась ситуация здесь дней десять назад.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске 16 января заявила о необходимости повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения именно потому, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной – продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые.

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