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Факти / Відео / Україна

Напружена ситуація на фронті – ворог гатить із забороненої зброї

Окупанти не дотримуються ні Мінських, ні Нормандських домовленостей. Гатять із забороненої важкої зброї: це і артилерійські установки, і 120-міліметрові міномети.

Не заспокоюються російські найманці навіть на свята. На Водохреще окупанти вбили нашого воїна. А у суботу, 18 січня загинув боєць 72 бригади.

Ми побували неподалік від місця, де це сталося. Хутір Вільний на Луганщині –  нині одна із найгарячіших ділянок фронту. Того ж дня, коли загинув Валерій, поранень неподалік зазнало восьмеро наших бійців. Вони їхали оглянути лінію електропередачі, яку пошкодили російські найманці, коли ворог відкрив вогонь – за попередніми даними із міномета.

Загарбники не цураються стріляти навіть із цивільних окупованих кварталів. І перепадає часто мирним мешканцям, які живуть вже на підконтрольній території. При чому, військові кажуть,  чи робить ворог це навмисне, а чи просто має проблеми з точністю удару, сказати складно. Загострилася ситуація тут днів десять тому.

Нагадаємо, українська сторона у Тристоронній контактній групі у Мінську 16 січня заявила про необхідність повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання саме через те, що безпекова ситуація на Донбасі лишається напруженою – тривають обстріли, є загиблі та поранені.

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