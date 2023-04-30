Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY

В Одессе на базе государственного госпитального отделения начал работу инновационный центр реабилитации военных RECOVERY. Заведение, в котором 10 лет не обновляли оборудование, за счет благотворителей обустроили по последнему слову технологий.

В зале физической реабилитации теперь есть все, чтобы после травм и ранений бойцов восстанавливали быстрее. Эффект от аппарата кинезиотерапии уже ощутил на себе военнослужащий Василий, он получил ранение нижних конечностей на Николаевском направлении.

— Ходил на двух костылях, теперь уже с одним. Это, пожалуй, лучшие тренажеры. Я еще никогда таких не видел, — рассказал военнослужащий Василий Франчук.

Роботизированный прибор разработки рук, подвесной аппарат, локомоторная система — все оснащено по международным стандартам. В рамках национального проекта реабилитации военных RECOVERY здесь обустроили и зал аппаратной физиотерапии. Всего для восстановления бойцов задействуют 14 сверхсовременных приборов.

В Одесском центре RECOVERY реабилитацию проходят более 100 военных из самых горячих участков фронта. Сюда они попадают после лечения огнестрельных, осколочных и минно-взрывных ранений. Большинство из них мечтают вернуться на службу. Младший сержант десантно-штурмовых войск Михаил – тоже. Три месяца назад он попал под минометный обстрел в Донецкой области.

— Положительная динамика, на уровне. Так что, дай Бог, скоро в строй. Я так думаю, что через месяц уже смогу выполнять хоть и не свои основные задачи, но вернуться в строй, — признается военнослужащий Михаил Демьяненко.

Одесский реабилитационный центр — второй из национальной сети RECOVERY. Первый уже успешно работает в Днепре. Проект основали супруги-филантропы Виктор и Елена Пинчуки. Средства на реализацию более $11,5 млн — получили от продажи известной скульптуры Обезьяна из воздушных шариков американского художника Джеффа Кунса на аукционе Christieʼs.

Это пример государственного и частного партнерства. Миссия проекта — оперативно и качественно восстанавливать наших военных, развивая одновременно реабилитационное направление нашей медицины, крайне необходимое в условиях войны.

— На этом фронте тоже очень важно бороться и чувствовать себя воинами, бойцами. Так же, как и на военном фронте. И вот с этим пониманием мы с Еленой решили, что как раз на этом фронте должны нести свой вот такой достойный вклад. Сейчас мы поняли, что самой важной проблемой и задачей многие годы в Украине будет реабилитация наших героев, наших героев. Здесь мы хотим сделать максимально возможный вклад. Поэтому мы запустили этот проект RECOVERY, когда на базе имеющихся госпиталей мы создаем центры RECOVERY, проводим ремонт современный, все достойно, на уровне первых стандартов. И лучшее в мире оборудование для реабилитации, — рассказал бизнесмен и основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук.

Всего до конца года они планируют обустроить десять инновационных реабилитационных центров RECOVERY по всей стране. Вскоре такие заведения откроют в Винницкой, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях. Благодаря RECOVERY квалифицированную медицинскую помощь смогут получить до 11 тыс. украинских защитников.

— Наши герои и героини, которые там воюют, должны знать, что если с ними, не дай Бог, что-то случится, они должны быть уверены на 100%, что здесь в тылу о них будут заботиться, сделают максимально все, чтобы им помочь, их восстановить, максимально восстановить их здоровье, — подчеркнул Виктор Пинчук.

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