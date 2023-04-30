Наші герої мають бути певні, що про них подбають: в Одесі відкрили центр реабілітації RECOVERY

В Одесі на базі державного госпітального відділення запрацював інноваційний центр реабілітації військових RECOVERY. Заклад, у якому 10 років не оновлювали обладнання, за рахунок благодійників облаштували за останнім словом технологій.

У залі фізичної реабілітації тепер є все, щоби після травм і поранень бійців відновлювали якнайшвидше. Ефект від апарату кінезіотерапії вже відчув на собі військовослужбовець Василь, він дістав поранення нижніх кінцівок на Миколаївському напрямку.

– Ходив на двох милицях, тепер вже з однією. Це, мабуть, найкращі тренажери. Я ще ніколи таких не бачив, – розповів військовослужбовець Василь Франчук.

Роботизований прилад розробки рук, підвісний апарат, локомоторна система – усе оснащено за міжнародними стандартами. У межах національного проєкту реабілітації військових RECOVERY тут облаштували й залу апаратної фізіотерапії. Усього для відновлення бійців задіють 14 надсучасних приладів.

В Одеському центрі RECOVERY реабілітацію проходять понад 100 військових із найгарячіших ділянок фронту. Сюди вони потрапляють після лікування вогнепальних, уламкових та мінно-вибухових поранень. Більшість з них мріють повернутися на службу. Молодший сержант десантно-штурмових військ Михайло – теж. Три місяці тому він потрапив під мінометний обстріл на Донеччині.

– Позитивна динаміка, на рівні. Так що, дай Бог, скоро у стрій. Я так міркую, що через місяць вже зможу виконувати хоч і не свої основні завдання, та повернутися у стрій, – зізнається військовослужбовець Михайло Дем’яненко.

Одеський реабілітаційний центр – другий із національної мережі RECOVERY. Перший вже успішно працює у Дніпрі. Проєкт заснували подружжя філантропів Віктор та Олена Пінчуки. Кошти на реалізацію понад $11,5 млн – отримали від продажу відомої скульптури Мавпа з повітряних кульок американського художника Джеффа Кунса на аукціоні Christieʼs.

Це приклад державного і приватного партнерства. Місія проєкту – оперативно та якісно відновлювати наших військових, розвиваючи одночасно реабілітаційний напрямок нашої медицини,вкрай потрібний в умовах війни.

– На цьому фронті теж дуже важливо боротися й почуватися воїнами, бійцями. Так само, як і на військовому фронті. І ось із цим розумінням ми з Оленою вирішили, що якраз на цьому фронті повинні нести свій ось такий гідний внесок. Зараз ми зрозуміли, що найважливішою проблемою і завданням багато років в Україні буде реабілітація наших героїв, наших героїв. Тут ми хочемо зробити максимально можливий внесок, тому й запустили цей проєкт RECOVERY, коли на базі наявних госпіталів ми створюємо центри RECOVERY, проводимо ремонт найсучасніший, все гідно, на рівні перших стандартів. І найкраще у світі обладнання для реабілітації, – розповів бізнесмен і засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.

Усього до кінця року вони планують облаштувати десять інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY по всій країні. Незабаром такі заклади відкриють у Вінницькій, Київській, Львівській, Хмельницькій та Черкаській областях. Завдяки RECOVERY кваліфіковану медичну допомогу зможуть отримати до 11 тис. українських захисників.

– Наші герої та героїні, які там воюють, повинні знати, якщо з ними, не дай Боже, щось трапиться, вони повинні бути впевнені на 100%, що тут у тилу про них будуть дбати, зроблять максимально все, щоб їм допомогти, їх відновити, максимально відновити їхнє здоров’я, – зауважив Віктор Пінчук.

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