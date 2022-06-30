Июнь, 29 в 22:19

Скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) — Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная), которую выставили на аукцион Christie’s Виктор и Елена Пинчуки, продали почти за $11,5 млн.

Об этом сообщили в Фонде Виктора Пинчука. Все вырученные будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

В частности, для тяжелораненых во время войны военных и гражданских, нуждающихся в срочном протезировании, лечении и реабилитации для восстановления качества жизни.

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Отметим, что скульптура стала частью аукциона ХХ/ХХІ века: Вечерние лондонские торги дома Christie’s, и была выставлена ​​на продажу 28 июня 2022 года.

Кроме этого, с 14 июня по 3 июля 2022 года она была установлена ​​на площади Сент-Джеймс, рядом со штаб-квартирой Christie’s в Лондоне, чтобы все желающие могли увидеть ее.

— Олицетворяя детскую невинность и радость, Balloon Monkey (Magenta), которая нравится и детям, и взрослым, является монументальным символом надежды и солидарности с теми военными и гражданскими мужчинами, женщинами и детьми в изуродованной войной Украине, которые понесли ужасные потери, — говорится в сообщении Фонда Виктора Пинчука.

Фото: Victor Pinchuk Foundation