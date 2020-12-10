Последствия Covid-19: как сердце и мозг страдают после болезни

Не столь страшен коронавирус, как его последствия. Известно, что Covid-19 в длительной перспективе влияет на общее самочувствие человека даже после полного выздоровления.

Болезнь оставляет последствия даже, если у пациента нет хронических болезней.

Ведущий Фактов ICTV Андрей Ковальский не страдал от проблем с сердцем, но после коронавируса они начались.

— У меня был миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы и я до сих пор с ним борюсь. Прошйло много времени, но я все еще употребляю препараты и страдаю от тахирдии, — отмечает Ковальский.

Китайские ученые обнаружили, что после коронавируса у многих возникает стенокардия, аритмия, миокардиты. Подтверждают это и наши медики, добавляя, что среди прочего возникают проблемы с почками.

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Как неприятный бонус после Covid-19 бывает и ухудшение памяти и нарушение координации, поскольку нехватка кислорода поражает мозг.

Комаровский о коронавирусе

Евгений Комаровский озвучил прогноз, что пандемия коронавируса может продлиться до конца 2022 года.

Он связывает победу над вирусом либо с выработкой коллективного иммунитета, либо с появлением вакцины.

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