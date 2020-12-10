Наслідки Covid-19: як серце та мозок страждають після хвороби

Не настільки страшний коронавірус, як його наслідки. Наразі відомо, що Covid-19 у тривалій перспективі впливає на загальне самопочуття людини навіть після повного одужання.

Хвороба залишає наслідки навіть, якщо у пацієнта немає хронічних хвороб.

Ведучий Фактів ICTV Андрій Ковальський не страждав від проблем з серцем, але після коронавірусу вони почалися.

– В мене був міокардит, тобто запалення серцевого м’язу і я досі з ним борюся. Прошйло багато часу, однак я все ще вживаю препарати та страждаю від тахірдії, – зазначає Ковальський.

Китайські вчені дослідили, що після коронавірусу в багатьох виникає стенокардія, аритмія, міокардити. Підтверджують це і наші медики, додаючи, що серед іншого виникають проблеми з нирками.

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Як неприємний бонус після Covid-19 буває і погіршення пам’яті та порушення координації, оскільки нестача кисню вражає мозок.

Комаровський про коронавірус

Євген Комаровський озвучив прогноз, що пандемія коронавірусу може тривати до кінця 2022 року.

Він пов’язує перемогу над вірусом або з виробленням колективного імунітету, або з появою вакцини.

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