Нашествие нелегалов в Литве: как Лукашенко мстит ЕС за санкции

Беларусь целенаправленно свозит мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Евросоюз. Таким образом самопровозглашенный президент Александр Лукашенко мстит Евросоюзу за санкции против него и его страны.

Мигрантам легко выдают визы в Беларусь, а затем официальные лица даже рассказывают, к кому обратиться, чтобы перейти границу, а белорусские пограничники сопровождают нелегалов к границе с ЕС.

Специалисты уверены, что все это происходит при непосредственном участии Кремля. Ведь, например, попасть из Ирака в Минск можно только через российскую территорию.

Чтобы преградить путь мигрантам, литовцы стали живым щитом в селе Руднинкай, это в 40 км от Вильнюса. Здесь меньше полтысячи местных, а нелегалов через день прибывает по полторы сотни.

Литва построит стену длиной почти 700 км на границе с Беларусью. Украина поможет колючей проволокой, а Евросоюз деньгами, ведь там осознают, что нашествие беженцев подкосит всю Европу, как это было с сирийцами.

От наплыва нелегальных мигрантов Литва страдает почти два месяца. С тех пор как белорусский истребитель принудительно посадил в Минске самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту. Евросоюз ответил санкциями и закрыл небо для белорусских самолетов. Лукашенко решил отомстить.

С начала года в Литву, население которой меньше трех миллионов, попало более 4 тыс. мигрантов. Это в десятки раз больше, чем в предыдущие годы. Большинство нелегалов летят в Минск в качестве туристов.

— Я прибыл из Багдада в Минск на самолете, потом я снял номер в гостинице, где нам рассказывали, как попасть на границу, — рассказал беженец из Ирака Хайдар Аль-Гаравг.

Другой беженец по имени Али рассказал, что белорусские пограничники всячески помогают желающим попасть к границе с Литвой.

— Когда прилетаешь, то белорусские пограничники сразу дают контакты людей, которые должны перевезти через государственную границу с Литвой, — рассказал он.

На видео, которое сняли литовские пограничники, их белорусские коллеги на машинах сопровождают нелегалов почти до самой границы. Она не ограждена. Поэтому вот так лесом к концу года может заехать еще со 15 тыс. беженцев.

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