Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Максим Зайченко |

Миграционный кризис в Литве: страна просит помощи у Турции

Миграционный кризис в Литве: страна просит помощи у Турции

Литва просит у Турции помощи с идентификацией мигрантов, прибывающих в страну из Беларуси. Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис попросил своего турецкого коллегу.

Он считает, что Турция знает их личности.

— Большая часть людей (прибывающих в Литву из Беларуси, — Ред.) прибывает туда из Турции турецкими авиалиниями. Мы считаем, что Турция знает их личности… В сотрудничестве с Турцией мы можем легко определить их личности и потребовать, чтобы они были приняты государствами, из которых они приехали, — рассказал он журналистам в Вильнюсе.

Ландсбергис также заявил, что 7 июля вызвал главу посольства Беларуси, чтобы потребовать от Минска прекратить поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу.

Напомним, ранее глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на границе с Беларусью страна построит стену. Это нужно для сдерживания нелегального потока мигрантов.

Она также обвинила белорусский режим в организации нелегальных потоков мигрантов. По ее мнению, условия для пересечения границы создаются намеренно.

Читайте
Режим Лукашенко использует нелегальную миграцию для давления на ЕС - Науседа

Источник: Delfi

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка