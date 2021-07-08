Литва просит у Турции помощи с идентификацией мигрантов, прибывающих в страну из Беларуси. Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис попросил своего турецкого коллегу.

Он считает, что Турция знает их личности.

— Большая часть людей (прибывающих в Литву из Беларуси, — Ред.) прибывает туда из Турции турецкими авиалиниями. Мы считаем, что Турция знает их личности… В сотрудничестве с Турцией мы можем легко определить их личности и потребовать, чтобы они были приняты государствами, из которых они приехали, — рассказал он журналистам в Вильнюсе.

Ландсбергис также заявил, что 7 июля вызвал главу посольства Беларуси, чтобы потребовать от Минска прекратить поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу.

Напомним, ранее глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на границе с Беларусью страна построит стену. Это нужно для сдерживания нелегального потока мигрантов.

Она также обвинила белорусский режим в организации нелегальных потоков мигрантов. По ее мнению, условия для пересечения границы создаются намеренно.

Источник: Delfi