Навала нелегалів у Литві: як Лукашенко мстить ЄС за санкції

Білорусь цілеспрямовано звозить мігрантів з Близького Сходу та Африки до Євросоюзу. Таким чином самопроголошений президент Олександр Лукашенко мстить Євросоюзу за санкції проти нього та його країни.

Мігрантам легко видають візи в Білорусь, а потім офіційні особи навіть розповідають, до кого звернутися, щоб перейти кордон, а білоруські прикордонники супроводжують нелегалів до кордону з ЄС.

Фахівці впевнені, що все це відбувається при безпосередній участі Кремля. Адже, наприклад, потрапити з Іраку до Мінська можна тільки через російську територію.

Щоб перепинити шлях мігрантам, литовці стали живим щитом в селі Руднинкай, це в 40 км від Вільнюса. Тут менш як півтисячі місцевих, а нелегалів через день прибуває по півтори сотні.

Литва побудує стіну довжиною майже 700 км на кордоні з Білоруссю. Україна допоможе колючим дротом, а Євросоюз грошима, адже там усвідомлюють, що навала біженців підкосить всю Європу, як це було з сирійцями.

Від напливу нелегальних мігрантів Литва страждає майже два місяці. З того часу як білоруський винищувач примусово посадив в Мінську літак з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту. Євросоюз відповів санкціями та закрив небо для білоруських літаків. Лукашенко вирішив помститися.

З початку року в Литву, населення якої менш як три мільйони, потрапило понад 4 тис. мігрантів. Це в десятки разів більше, ніж в попередні роки. Більшість нелегалів летять до Мінська як туристи.

– Я прибув з Багдада до Мінська на літаку, потім я зняв номер в готелі, де нам розповідали, як потрапити на кордон, – розповів біженець з Іраку Хайдар Аль-Гаравг.

Інший біженець на ім’я Алі розповів, що білоруські прикордонники всіляко допомагають охочим потрапити до кордону з Литвою.

– Коли прилітаєш, то білоруські прикордонники відразу дають контакти людей, які повинні перевезти через державний кордон з Литвою, – розповів він.

На відео, яке зняли литовські прикордонники, їхні білоруські колеги на машинах супроводжують нелегалів майже до самого кордону. Вона не огороджена. Тому ось так лісом до кінця року може заїхати ще зі 15 тис. біженців.

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